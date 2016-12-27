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KTÖS EURO’YA GEÇİLMESİNİ TALEP ETTİ

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KTÖS EURO’YA GEÇİLMESİNİ TALEP ETTİ
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Euro para birimine geçilmesini talep etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Euro para birimine geçilmesini talep etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında zamlardan, ekonomik sıkıntılardan ve maaş ve ücretlerin “erimesinden” kurtulmanın tek çaresinin stabil bir para birimi olan Euro’ya geçmek olduğunu ifade etti.

“Euro’ya geçiş hem adamızın bölünmüş ekonomisinin bütünleştirilmesine hizmet edecek hem de Kıbrıs Türk toplumunun hem üreten hem tüketen kesimleri açısından sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşması için zemin yaratacaktır” diyen Elcil açıklamasında zamlar ve diğer ekonomik icraatlar nedeniyle de hükümeti eleştirdi.

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