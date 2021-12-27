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KTÖS eyleme katılım çağrısı yaptı

KTÖS eyleme katılım çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmadığını da savundu.

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