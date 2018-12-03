KTÖS, GAZİMAĞUSA'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, bu sabah ‘Özel Bireyler’ için farkındalık yürüyüşü düzenledi.

DAÜ Çemberinden başlayan yürüyüş, Mağusa Gelişim Akademisi’nde son buldu.

Etkinliğe Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi gençlerinin yanısıra Gazimağusa bölgesi ilk, orta ve lise okulları da destek verdi.

Ellerinde ‘Özel eğitim yasamız çıksın istiyoruz’; ‘Aramızda engel yok’;‘ Engel Olma destek ol’; Farklıyım-farkındayım-sende farkında ol’; ‘ Farklılıklarımız bizi özel yapıyor’ yazılı pankartlar taşıyan ve ‘En büyük engel sevgisizliktir’; ‘ Yasa hakkımız söke söke alırız’ şeklinde sloganlar atan özel gereksinimli gençler, ‘Özel Eğitim Yasasının’ hayata geçmesi çağrısında bulundular.

Gençler, Mağusa Gelişim Akademisine kadar çeşitli sloganlarla yürüdü.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yürüyüş sonrasında yaptığı konuşmada yalnız bir gün değil 365 gün özel gereksinimli gençlerle birlikte yürüyeceklerini belirtti.

Maviş, özel Eğitim Yasasının hayat bulması için uğraş vereceklerini ifade ederek bakanlığı bu yönde yanlarında görme arzusunu taşıdıklarını söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, özel eğitim alanında mevcut eksikliklerin tamamlanmasını istediklerinin altını çizdi.

Elcil, ‘Özel Eğitim Yasasının Geçmesi, Altyapıların düzenlenmesi, özel eğitim öğretmenlerinin devlet tarafından karşılanması, gibi eksikliklerin, giderilmesini, ayrıca bu gençlerin istihdamı hususuna da özen gösterilmesini istediklerini söyledi.

Engelli bireylerin görünür hale gelmesi amacıyla hareket ettiklerini belirten Elcil, kendilerinin bu taleplerinin yerine getirilmesi için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Özge Yiğit, Hatice Bekcan ve Bensu Koçak bir basın bildirisi okudu.

Bildiride, hükümet ‘Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın ‘ hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için tüm paydaşları birlikte çalışmayı ve engelsiz bir toplumsal yaşam mücadelesine ortak olmaya çağrıldı.

Etkinlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi gençleri tarafından yapılan yiyecek ve el işi ürünleri de satışa sunuldu.