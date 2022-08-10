KTÖS ile KTOEÖS eylem yaptı
KTÖS ile KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yaptı.
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KTÖS ile KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Bakanlık önünde "Öğretmenler Yasası’nda sendikaların görüşü alınmadan değişiklik yapılması", Polis önünde de, "geçen hafta yaptıkları eylem nedeniyle öğretmenlere dava okunması" protesto edildi
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