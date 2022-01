KTÖS okullarda salgın yönetimi ile ilgili tedbir önerileri açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okulların salgınla mücadele edebilmesi için ellerindeki tek enstrümanın sıkı tedbir politikaları olduğunu kaydetti ve 2022 yılında Omicron varyantı da hesaba katılarak gevşek değil, etkin önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında okullarda salgın yönetimi ile ilgili 12 maddede özetledikleri tedbir önerilerini sıraladı.

Çocuklar hem otobüste hem sınıfta yan yana otururken ve test zorunluluğu yokken, Sağlık Bakanlığı’nı okullarda önlem olarak yeni yıl kutlamalarını yasaklamasını eleştiren Maviş, diğer yandan kumarhane, casino, otel ve resturantlarda yeni yıl eğlenceleri düzenlendiğine de dikkat çekti.

KTÖS’ün açıkladığı çözüm önerileri şöyle:

“1. Okulda pozitif vaka görülmesi halinde eğitimin planlanması okul pandemi kuruluna devredilmelidir.

2. Sınıfta 1 vaka görülmesi durumunda en az üç gün, 2 vaka görülmesi durumunda en çok 10 gün izolasyon süreci başlamalıdır.

3. Okul taşımacılığı %50 kapasite ile çalışmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı her ilçede doğrudan okullarla iletişim içinde olacak personel artırımı yapmalıdır.

5. Okullarda her hafta genel tarama yapılmalıdır.

6. Okulöncesi sınıflarda da maske takma zorunlu hale getirilmelidir.

7. İlköğretimde de öğrencilerden her hafta zorunlu PCR/Antijen test sonucu istenmelidir.

8. Okullara düzenli bir şekilde hijyen malzemelerinin sağlanmalıdır.

9. Okullara özel servis sağlayan dershane ve etüt gibi yerlerin hem eğitim ortamlarının hem de taşımacılıklarının denetlenmesi sağlanmalıdır.

10. Tüm ailenin temaslı veya pozitif olması durumunda evlere hizmet götürebilecek ekipler oluşturulmalıdır.

11. Özel eğitim okullarıyla ilgili ihtiyaçlarına göre ayrı kararlar alınmalıdır.

12. Okulların fiziki alt yapıları iyileştirilmelidir. Sınıftaki vaka/temaslı yoğunluğuna göre Hibrit eğitimin uygulanmaya konulmalı ve her okulda tekli sıra düzenine geçilmelidir.

13. 5-12 yaş aralığındaki çocuklarımız için de aşı temin edilmelidir”.