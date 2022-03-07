KTÖS: Okulların AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını istiyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yaptığı yazılı açıklamayla kamu okullarında alt yapı sorunlarına dikkat çekti.

Kamu denetiminin güçlendirilmesi ve okulların altyapı fizibilite çalışmalarının tamamlanması için yapıcı adımların atılması konusunda hassas olunması gerektiği hatırlatılan açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmelerinin bir hak olduğu vurgulandı.

Açıklamada Eğitim Bakanlığı’nın fizibilite çalışmaları noktasında başta DAÜ olmak üzere her bölgedeki üniversitelerden yardım almak için girişim başlatması gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Güzelyurt’taki Barış İlkokulu’na yıldırım düştüğü, Lefkoşa’da ise 9 Eylül İlkokulunda bir sınıfta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı hatırlatılan açıklamada, deprem fizibilite raporu olan okul oranının yüzde 3 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, artan nüfus karşısında kamusal eğitime yapılan yatırımların az olduğuna var olan okulların yüzde 86’sının 1974 öncesi yapıldığına dikkat çekildi.

Okulların sel, yıldırım, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanması, gerekli yatırımların yapılması ve okulların sigortalanmasını talep etti.