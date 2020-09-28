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KTÖS, özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor

KTÖS, özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor

KTÖS, özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor. KTÖS’ten yapılan açıklamada “Özel Eğitim Okullarında çocukları ve öğretmenleri korumak için” başlatıldığı belirtilen  uyarı grevinin bugün 08.30-11.00 saatleri arasında devam edeceği kaydedildi. 

BRTK

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