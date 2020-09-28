KTÖS, özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor
KTÖS, özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor
A+A-
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel eğitim okullarındaki uyarı grevine devam ediyor. KTÖS’ten yapılan açıklamada “Özel Eğitim Okullarında çocukları ve öğretmenleri korumak için” başlatıldığı belirtilen uyarı grevinin bugün 08.30-11.00 saatleri arasında devam edeceği kaydedildi.
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.