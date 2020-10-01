KTÖS uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tüm ana sınıflar ve anaokullarında uyarı grevi yapıyor.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bugün 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında uyarı grevinde olacağını açıkladı.

Sendika çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısı yaptı. Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

BRTK