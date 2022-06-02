KTÖS’ten açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun, ekonomik koşullar altında ezildiğini ifade ederek, ülkedeki ekonomik ve siyasi koşulların temelinin, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasından kaynaklı olduğunu savundu….

Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulmasının Kıbrıslı Türkler açısından önem arz ettiğini kaydeden Baybora,kapsamlı çözüme ulaşabilmek için güven yaratıcı önlemlerin hayat bulması gerektiğini söyledi.

Baybora, ülke çevresindeki hidrokarbonda Kıbrıslı Türklerin haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak, Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözülmesi ile Doğu Akdeniz’e istikrar geleceğini ve Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasi sıkıntılarının büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirtti.