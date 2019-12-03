KTÖS'TEN, ENGELLİ HAKLARI İÇİN 18 MADDELİK TALEP

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Ekinlikte, Doğu Akdeniz Üniversitesi çemberinde toplanılarak basın açıklamasında bulunuldu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil yapılan basın açıklamasında, etkinliğin ülkedeki engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Elcil, Engellilere daha fazla önem verilmesi, engelliler için birtakım yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Dün itibariyle eğitim bakanlığının özel eğitim yasasının geçirilmesi adına süreç başlatacağı sözü verdiğini dile getiren Elcil, engellilerin haklarını savunmak adına çaba verileceğini söyledi.

Özel eğitim öğretmenlerinin devlet kadrolarında yer verilmesini vurgulayan Elcil, özel eğitimin de yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, özel gereksinimli bireylerin haklarını içeren 18 maddelik talep listesini okudu.

Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği Kurucu Başkanı Atilla Gören de, dernek olarak her zaman böylesi anlamlı etkinliklere katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından, rekli balonlarla süslenmiş araçlarda engelli çocuklar kentte gezdirildi ve engellilere dikkat çekmek için vatandaşlara çiçek dağıtıldı.