KTÖS'TEN EYLEM UYARISI!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Sendika hükümetin yanlış uuygulamalarına yönelik grev dahil eylem başlatacakları uyarısında bulundu

Sendika Başkanı Emel Tel tarafından okunan basın açıklamasında,süreki artan nüfusun maliyetinin Kıbrıs Türk toplumu üzerine yıkıldığını savundu.

Hayat pahalılığının maaşlara her ay yansıtılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye’de mevduat faizlerinin yükseltilmesiyle Kuzey Kıbrıs’ta borcundan dolayı pek çok kişinin zor duruma düştüğü kaydedildi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise konuşmasında, hükümetin yaptığı bazı yanlışları toplum ile paylaşmaktan sürekli kaçındığını savundu.

Elcil, devlet giderlerinin son 11 aydır Türkiye’den bir tek kuruş katkı almadan yerel gelirlerden karşılandığını bunun iyi bir gidişat olduğunu kaydetti.

Elcil ayrıca, ülkedeki sendikalara bildiri sendikacılığı yapmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, hükümetin yanlış uygulamalarına karşı grev dahil eylemler başlatılacağı da kaydedildi.