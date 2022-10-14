KTSYD’den derneğe üye basın grubunun AEK-Larnaka-Fenerbahçe “müsabakası dışında tutulmasına” ilişkin açıklama

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk basın grubunun AEK-Larnaka-Fenerbahçe müsabakasını takip edebilmek için haftalar öncesinde girişimde bulunduklarını ancak basın grubunun “yanlış yönlendirmelerle” müsabakanın dışında tutulduğunu açıkladı.

KTSYD, derneğe üye basın grubunun AEK-Larnaka-Fenerbahçe müsabakasını takip etmek için Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK) “çok fazla müdahil olmamaya” yönelik tavrının kendilerini “derinden üzdüğünü” ifade ederken, günlerce kendilerini “yanlış yönlendirerek” müsabakanın dışında tutan AEK Larnaka kulübünü ise kınadı.

KTSYD Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklamada, uzun yıllar sonra bir Türkiye takımının, Avrupa Kupalarında bir Kıbrıs Rum takımı ile eşleşmiş olduğunu, Kıbrıslı Türk taraftarlar kadar spor basınının da AEK Larnaka-Fenerbahçe karşılaşmasına heyecan duyduğu belirtildi.

“2012 yılında Fenerbahçe’nin AEL ile eşleşmesi sonrası kalabalık bir spor basını grubunun, Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK) yardımlarıyla müsabakayı yerinde rahat bir şekilde takip ettiği” hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede KTSYD’nin yakın ilişkileri olduğu EAK ile spor basınının AEK Larnaka-Fenerbahçe müsabakasını takip edebilmesi için haftalar öncesinde temas kurduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süreç içerisinde müsabakanın yaklaşmasıyla karşılaşmayı izlemek için akreditasyonların yapılabileceği tarafımıza iletilirken, son bir hafta içerisinde temaslarımızı sıklaştırdığımızda, EAK tarafından, AEK Larnaka kulübü basın sorumlusu ile iletişime geçmemiz gerektiği bizlere iletilmiştir. Hafta başından bu yana AEK Larnaka kulübünün basın sorumlusu ile yaptığımız yazışmalarda ilk etapta belirli bir sayı talebinde bulunulurken, tarafımızdan akreditasyon veya sayının sorun olmayacağını, EAK, AIPS (Uluslararası Spor Yazarları Birliği), European Media Card veya dengi bir karta sahip isimlerin yer alacağı listenin gönderilmesi istenmiştir. Bu gibi kartların bünyemizde olmadığını, KTSYD üyelik kartının uygun olup olmadığını sorduğumuzda ise olumlu yanıt almamız sonrasında üyelerimizden talep alınmaya başlamıştır.”

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Sürecin devamında basına da yansıyan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olanların akredite edilebileceği yönünde haberlerin çıkmasıyla, bu kart sahiplerinden oluşan liste tarafımızdan kulübe iletilmiştir. Bu noktada daha önce onay verdikleri ancak sonradan yapılan açıklamayla ‘KTSYD üyelik kartının geçerli olmayacağını’ belirtmeleriyle süreç tıkanmıştır. Gerek EAK gerekse birebir kulüp yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamamış, ilk etapta onay verdikleri derneğimiz kartının ‘EAK kartı olduğunu zannederek olumlu yanıt verdiklerini’ ileterek trajikomik bir yanıt vermişlerdir.”

KTSYD, “Süreç içerisinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bizlere bu müsabakayı takip etmek için gerekli çabayı göstermeyen EAK’ın olaya çok fazla müdahil olmamaya yönelik tavrı bizleri derinden üzerken, esasen günlerce bizi yanlış yönlendirerek, tabir yerindeyse dalga geçerek müsabakanın dışında tutan AEK Larnaka kulübünü de esefle kınarız” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında maça gitmek isteyen ancak gidemeyen üyelerinin mağduriyetinden dolayı “büyük bir üzüntü” duyduğunu belirten KTSYD, derneğin bilgisi dışında kendi girişimleri ile akredite olan üyelerinin olduğunu da müsabaka esnasındaki sosyal medya paylaşımlarından gözlemlediklerini belirtti.