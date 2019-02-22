KTTO HETEYİ İSTANBUL'A GİDİYOR

Kıbrıs Türk Ticaret Odası , KKTC’nin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğini artırma hedefiyle bugün İstanbul’da bir dizi temasta bulunacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı, İstanbul Ticaret Odası’nı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Arı Teknokent’i ziyaret edecek.

KTTO heyeti ayrıca, Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, bu kapsamda daha önce de Mersin, Gaziantep ve Ankara’ya da ziyaretler düzenlediklerini, KKTC’nin Türkiye ve Türkiye üzerinden dış dünyayla kurduğu ekonomik ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.