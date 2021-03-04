Kuaför, berber, dövmeci ve güzellik salonları açıldı
Kuaför, berber, dövmeci ve güzellik salonları açıldı
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Kuaför, berber, güzellik salonları ve dövmeci kontrollü açılma kapsamında hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Güzellik ve Saç Hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak faaliyetlerine başlamaları hususunda mutabık kalındığını bildirdi.
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