KÜBRA'DAN KAHREDEN HABER GELDİ!

Alayköy’ü, Lefkoşa-Güzelyurt anayoluna bağlayan yolda, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Kübra Ulu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkililerinden verilen bilgiye göre, Ulu’nun beyin ölümünün bu sabah 08.00’de gerçekleştiği bildirildi.

Kaza, Lefkoşa -Güzelyurt anayolunda, GA 863 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Ulu'nun direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun soluna savrulması ve yol kenarındaki ağaca ve ardından da Ahmet Ceylan’a ait evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelmişti.