Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KÜÇÜK BARIŞ'IN SORUMLULUĞUNU DEVLET ÜSTLENİYOR
KÜÇÜK BARIŞ'IN SORUMLULUĞUNU DEVLET ÜSTLENİYOR

KÜÇÜK BARIŞ'IN SORUMLULUĞUNU DEVLET ÜSTLENİYOR

Özersay, “Öksüz kalan evladımızla ilgili Devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek”

A+A-

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde deniz içerisinde hayatını kaybeden Katırcı ailesinin dört ferdi ertesinde öksüz kalan Barış Katırcı ile ilgili değerlendirme yapıldığını belirten Özersay, Barış’ın eğitim ve bakımı konusunda Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin sorumluluk alacağını belirtti. Özersay, “Öksüz kalan evladımızla ilgili Devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek” dedi.

Öksüz kalan çocuklarla ilgili genel bir de karar aldıklarını belirten Özersay, anne ve babasını kaybeden çocuklarla ilgili mevzuatın yetersiz olduğunu, mevzuatla ilgili genel bir değişikliğe gidileceğini ifade etti. Özersay, bu konuda Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin istişare içinde olacağını söyledi.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.