Küçük cadı Aleyna!

Aleyna Tilki Cadılar Bayramı’nda kendisi oldu

Genç popçu Aleyna Tilki'nin Halloween (Cadılar Bayramı) için cesur bir kıyafet seçti.

Başarılı popçu Aleyna Tilki de Halloween (Cadılar Bayramı) akımına uyan ünlüler arasındaydı. Genç popçunun giydiği kıyafet ise oldukça cesurdu. Kırmızı bir peruk takan Aleyna Tilki, fileli bir çorap giydi.

Genç isim bu imajını Instagram’da “Halloween’de Aleyna Tilki oldum” notuyla paylaştı.