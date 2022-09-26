Küçük çocuğun cinsel organı için ultrason isteyen doktorlar, görülmemiş bir vaka ile karşılaştı

Çin'de idrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran 11 yaşındaki erkek çocuk için ultrason isteyen doktorlar, çocuğun cinsel organının içerisinde 8 santimlik akupunktur iğnesiyle karşılaştılar. Küçük çocuk, iğneyi sıkıldığı için kendisinin soktuğunu itiraf etti.

Çin'de yaşayan 11 yaşındaki çocuk, idrar yapamamasının ardından ailesiyle birlikte Çin'in merkezindeki Jiangxi Eyaletindeki Jiangxi Çocuk Hastanesi'ne başvurdu. Elle muayenede çocuğun problemini anlayamayan doktorlar, çocuk için ultrason istedi.

ULTRASONDA HER ŞEY ÇIKTI

Kısa süre içerisinde çekilen ultrasonda daha önce eşine ve benzerine rastlanmayan bir olayla karşılaşıldı. Çünkü çocuğun cinsel organının iç kısmında 8 santimetre büyüklüğünde akupunktur iğnesi tespit edildi.

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