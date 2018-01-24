KÜÇÜK HALİME, SAĞLIĞINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Yaklaşık bir yıl önce Lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Halime’ye uygun donör bulunması için ülkemizin haricinde Türkiye’de Mersin’e bağlı Erdemli Belediyesi de kampanya başlattı

Mustafa ÖZYAĞCI

Yaklaşık bir yıl önce Lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Halime Gezer Gevik’in sağlığına kavuşabilmesi için uygun bir donör aranıyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında teşhisin konulmasının ardından tedavisine Ankara’da başlanan Halime, şimdi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Ülkemizde birçok kurum, kuruluş ve sağlık örgütünün dışında, Türkiye’de Mersin Erdemli Belediyesi, İl Sağlık Kurumu ile Kızılay da küçük Halime için, donör bulunabilmesi için kan bağışı kampanyası başlattı.

Özellikle Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, kan bağışında bulunarak destek oldu.

“Tek çocuğum var”

Kızının sağlığına kavuşması için birçok kişinin destek verdiğini belirten baba Süleyman Gezer Gevik, “12 yıldır evliyim. Bu hayatta tek çocuğum var, ancak o da şu an hastalıkla mücadele ediyor” dedi.

Gazimağusa Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Süleyman Gezer Gevik, kızının bir an önce bu hastalıktan kurtulması için uygun donörün bulunarak ilik nakli olmasını umduklarını söyledi.

Halime’nin hastalığının anlaşılması üzerine ilk olarak Ankara’da tedavisinin başlandığını anlatan Gevik, 8 ay tedavi gördükten sonra, işi gereği ülkeye döndüklerini ve kızının tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde devam ettiğini aktardı.

Baba Gevik, 3 aydan beridir hastanede tedavi gören Halime’nin eğitiminin aksamaması için haftada 3 gün hastanenin ‘eğitim evi’ odasında eğitim aldığını kaydetti.

Yapılan taramalarda Türkiye ve KKTC’de olduğu gibi dünya genelinde de uygun donörün bulunmadığını belirten baba Gevik, hayırsever herkesten maddi ve manevi destek beklediğini söyledi.

Erdemli Belediyesi de kampanya başlattı

Mersin’deki Erdemli Belediyesi de küçük Halime’nin sağlığına kavuşması için Kızılay ve İl Sağlık Kurumu işbirliğinde “Halime İçin Bir Adım da Sen At” adı altında kan bağışı kampanyası başlattı.

Erdemli Belediyesi geçen perşembe günü başlattığı kampanya kapsamında 71 mahallede merkezi anons sistemiyle çağrılarla birlikte, broşür ve sosyal medya sayfalarından da paylaşımlarda bulundu. Yapılan çağrılara Erdemli halkı kayıtsız kalmadı.

Dünya çapında uygun donörün bulunamadığı küçük Halime için Kızılay ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı çadırı kurdu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile belediye çalışanları da kan bağışında bulunarak küçük Halime’ye destek oldu.

“İnsanlık adına çok önemli”

Kampanya ile ilgili olarak Kıbrıs’a konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kampanyanın, insanlık adına çok önemli olduğunu ve bu tür toplumsal tüm projelerinin içerisinde Erdemli Belediyesi’nin her zaman olduğunu ve tüm olanakları seferber ettiklerini ifade etti.

Lösemi hastası küçük Halime için uygun donörün bulunmasını umut ettiklerini ifade eden Tollu, “Halime kızımızın tedavisi için belediyemiz, Kızılay ve diğer kurumlarla birlikte bir kampanya düzenledi. Sağ olsunlar, bu yağmurda yüzlerce vatandaşımız koşarak kan vermeye geldi. Bu konuda Erdemli halkına teşekkür ediyorum ve kızımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Desteğimiz devam edecek”

Başkan Tollu son olarak, bu kampanya dâhilinde uygun donörün bulunamaması halinde, yılmadan kampanyayı sürdüreceklerini, küçük Halime’nin yaşaması için ellerinden gelen ne varsa fazlasıyla yapacaklarını söyledi.(Kıbrıs)