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KÜÇÜK İÇİN YARIN İKİ AYRI TÖREN DÜZENLENECEK

KÜÇÜK İÇİN YARIN İKİ AYRI TÖREN DÜZENLENECEK

Küçük için yarın iki ayrı tören düzenlenecek

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UBP eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük için yarın iki ayrı tören düzenleniyor.İlk tören, yıllarca hizmet verdiği UBP Lefkoşa İlçe Binası (Atatürk Meydanı/Sarayönü) önünde saat 10.00’da gerçekleşecek.

Ardından saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde İrsen Küçük için Devlet Töreni yapılacak.Törenlerin ardından Küçük’ün naaşı, İsmail Safa Camii’de kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

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