KÜÇÜK İÇİN YARIN İKİ AYRI TÖREN DÜZENLENECEK

UBP eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük için yarın iki ayrı tören düzenleniyor.İlk tören, yıllarca hizmet verdiği UBP Lefkoşa İlçe Binası (Atatürk Meydanı/Sarayönü) önünde saat 10.00’da gerçekleşecek.

Ardından saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde İrsen Küçük için Devlet Töreni yapılacak.Törenlerin ardından Küçük’ün naaşı, İsmail Safa Camii’de kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.