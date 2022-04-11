Küçük kız Kinder sürpriz kurbanı mı?

Belçika'da kurulu Ferrero markası tarafından üretilen Kinder yumurtalarda tespit edilen salmonella virüsü sonrası, ürünler geri çağrılmış, Belçika da fabrikayı geçici olarak kapatmıştı. Ancak İngiltere'de Brooklyn-Mai adlı 3 yaşındaki bir kız çocuğunun Kinder yumurta yedikten sonra hayatını kaybetmesi, ailelerin paniğe kapılmasına neden oldu. Çocuğun ölüm nedeni araştırılıyor.

Dünyaca ünlü İtalya merkezli çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmiş, yapılan analizler sonucunda Salmonella bakterisi taşıyan çikolataların şirketin Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklanmıştı. Son olarak Belçika, Avrupa ülkelerindeki Salmonella salgının arkasında olduğu düşünülen Kinder Sürprizyumurtalarını üreten fabrikayı kapatma kararı aldı.

İNGİLTERE'DEN GELEN HABER ŞOK ETKİSİ YARATTI

Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken İngiltere'den gelen ölüm haberi deprem etkisi yarattı. İddiaya göre; 3 yaşındaki Brooklyn-Mai isimli kız çocuğu Kinder yumurta yedikten sonra fenalaştı. Ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN GÖZYAŞLARI DİNMİYOR

Kızının kaybettiğinden beri gözyaşı dinmeyen anne Charlotte, "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiyi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor" dedi.

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