KÜÇÜK SANAYİDE KORKUTAN KAZA!

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki başka bir araca çarptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Küçük Sanayi Bölgesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında, “Ekor Unlu Mamülleri” isimli işletme yakınlarında meydana gelen trafik kazası, Gökhan Doğan isimli sürücünün, dikkatsizliği sonucu, yönetimindeki JG 415 plakalı aracın

direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde olan Mustafa Salkım’a ait GA 894 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu, araç sürücüsü Gökhan Doğan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Fırat Sezgin, tedbir amaçlı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adı edilenlerin ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Diyalog