KÜÇÜK SİERRA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
6 yaşındaki Sierra’nın ölü bedenine ulaşıldı
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Kıbrıs’ın güneyinde 35 yaşındaki seri katilin öldürdüğü 6 yaşındaki Sierra’nın ölü bedeni bugün öğle saatlerinde gölde tespit edildi.
Kıbrıs Rum basınından elde edilen bilgilere göre yapılan araştırmalar sonucunda 6 yaşındaki çocuğun bedenine bugün gölde ulaşıldı ve dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.
Kaynak: Voice of the Island
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