KÜÇÜK SİERRA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kıbrıs’ın güneyinde 35 yaşındaki seri katilin öldürdüğü 6 yaşındaki Sierra’nın ölü bedeni bugün öğle saatlerinde gölde tespit edildi.

Kıbrıs Rum basınından elde edilen bilgilere göre yapılan araştırmalar sonucunda 6 yaşındaki çocuğun bedenine bugün gölde ulaşıldı ve dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.

Kaynak: Voice of the Island