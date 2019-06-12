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KÜÇÜK SİERRA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

KÜÇÜK SİERRA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

6 yaşındaki Sierra’nın ölü bedenine ulaşıldı

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Kıbrıs’ın güneyinde 35 yaşındaki seri katilin öldürdüğü 6 yaşındaki Sierra’nın ölü bedeni bugün öğle saatlerinde gölde tespit edildi.

Kıbrıs Rum basınından elde edilen bilgilere göre yapılan araştırmalar sonucunda 6 yaşındaki çocuğun bedenine bugün gölde ulaşıldı ve dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.

Kaynak: Voice of the Island

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