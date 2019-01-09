KÜÇÜK VE DENKTAŞ ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILACAK

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 35’inci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş da 7’nci ölüm yıldönümünde törenlerle anılacak.Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için 13 Ocak Pazar günü TMT Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. TMT Anıtı’ndaki tören cumartesi günü saat 10.09’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek.Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek.

ANMA PROGRAMI AKM’DE

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı ise saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, 20 Temmuz Fen lisesi Korosu marşlar ve oratoryo sunacak. Belgesel gösterimi yapılacak.

ANI KOŞUSU

Ayni gün Anı koşusu da düzenlenecek. Koşu Yavuz Çıkarma Plajı’nda saat 07.00’de başlayacak saat 10.07’de TMT Anıtı önünde sona erecek.

DR.KÜÇÜK 15 OCAK’TA

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ise Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda 15 Ocak Salı saat 10.27’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. Törende anıt özel defteri de imzalanacak. Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek.

ANMA PROGRAMI

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise aynı gün saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yapacak.Etkinlikte Lefkoşa Türk Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak.

ANI KOŞUSU

Halkın Sesi Gazetesi’nde saat 09.30’da başlayacak anı koşusu da saat 10.25’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı önünde sona erecek.