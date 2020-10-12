Küçükerenköy sahilinden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 18 Suriyeli tespit edildi
18 Suriyeliyi aracına alan bir şahıs suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
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Küçükerenköy sahilinden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan biri kadın, on yedisi erkek olmak üzere 18 Suriye’li tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, 18 Suriyeli’yi aracına alan S.Y.(E-45) ise suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Suriyeliler, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yapılan KKTC karasularındaki devriye sırasında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin KKTC karasularına giriş yapacağı ihbarını değerlendirmesi üzerine, polis ekipleri ile koordineli gece saat 00.05 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda tespit edildi.
Foto: Arşiv
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