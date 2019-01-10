KÜÇÜK'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün yaşadığı gribal enfeksiyona bağlı olarak ciğerlerinin aşırı yüklenmesinden dolayı başlatılan tedavi devam ediyor.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’nde yatılı tedavi gören Küçük’ün sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı hastanede tedavi altında bulunuyor.