KUDRET EVLİ, ASKERİ BÖLGE İHLALİNİ KABUL ETMİYOR

Birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal edip, üç gram bonzai ithal etmekle suçlanan Ümit Ertuğrul ile Kudret Evli teminatla serbest bırakıldı

Emine UYSAL

Lefkoşa'da tasarruflarında içinde uyuşturucu olduğuna inanılan iki tane sarma sigara ile üç gram bonzai bulunan iki zanlı teminatla serbest bırakıldı.

Askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneyde Suriyeli bir şahıstan 40 Euro karşılığında üç gram bonzai alarak KKTC'ye ithal ettikleri belirtilen Kudret Evli ve Ümit Ertuğrul’un, "Kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu" ve "Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme" suçlamalarıyla aleyhlerine yürütülen polis soruşturması tamamlandı. İki zanlı, dün teminata bağlanılmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Dümenci'yi dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Dümenci, 5 ile 11 Ocak tarihleri arasında zanlı Kudret Evli'nin CE 475 plakalı aracında yapılan aramada iki adet tütünle karışık ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve el freni altında üç gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru Halil Dümenci, zanlıların söz konusu maddeyi 5 Ocak'ta, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs'a geçiş yaparak, Suriyeli bir şahıstan 40 Euro karşılığında üç gram uyuşturucu madde alıp, KKTC'ye ithal ettiklerini belirtti.

İki zanlının da gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Dümenci, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Kudret Evli, askeri bölgeyi ihlal etmediğini savundu.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 30'ar bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada ikişer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına karar verdi.

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