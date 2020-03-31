Kudret Özersay güzel haberi duyurdu
"Güzel bir gün olsun"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki hastanın durumlarında iyileşme olduğunu duyurdu.
Özersay, sosyal medya hesabında: “Bu sabaha Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki vatandaşımızın durumlarında iyileşme olduğu bilgisiyle uyandık, herkese günaydın, güzel bir gün olsun."
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