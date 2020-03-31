Kudret Özersay güzel haberi duyurdu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki hastanın durumlarında iyileşme olduğunu duyurdu.

Özersay, sosyal medya hesabında: “Bu sabaha Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki vatandaşımızın durumlarında iyileşme olduğu bilgisiyle uyandık, herkese günaydın, güzel bir gün olsun."