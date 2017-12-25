Küfürlere maruz kalıyorum!

- Dikkat çeken bir rolünüz var, ne düşünüyorsunuz?

‘Çocuklar Duymasın’, yıllardır benimsediğimiz bir proje. Özellikle Meltem ve Haluk, yakın çevremizden bir çiftmiş gibi, alıştığımız bir aile. Bugüne kadar ilk defa Meltem’le Haluk’un arasına bir kadın girmeye çalışıyor. Bence Tutku en çok bu yüzden dikkat çekti.

- Rolünüzü canlandırırken zorlanıyor musunuz?

Ruhun bir yolculuğu olduğuna, yaşamdaki her şeyin bu süreçteki eğitime ve dönüşüme hizmet ettiğine inanıyorum. Benim için oyunculuk, bu anlamda çok besleyici oldu. Tutku, hırslı, karar verdiği her şeye sahip olan ve Haluk’a aşık bir kadın. Onun seçimleri bana göre değil. Tutku şu anda derin bağlar kurduğum biri, onu asla yargılayamam.