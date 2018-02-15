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KUĞULU CAFE'DE HIRSIZLIK!

KUĞULU CAFE'DE HIRSIZLIK!

Hırsızlık!

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KUĞULU CAFE’DEN BİN TL VE 60 EURO BOZUK PARA ÇALINDI

Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren Kuğulu Cafe’den toplam bin TL ve 60 Euro bozuk para çalındı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 13-14 Şubat 17:00-07:20 saatleri arasında gerçekleştiği tahmin edilen hırsızlık olayıyla ilgili zanlı olarak görülen A.V.(E-18) tutuklandı.

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