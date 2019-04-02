KULAĞINDA KANAMAYA NEDEN OLMUŞTU...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Dipkarpaz Karakolu’nda, 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde çıkan kavgada İhsan Tuğay’ı ciddi şekilde darp ederek vahim zarara uğratan sanık Davut Zengin hakkındaki karar, dün açıklandı

Dipkarpaz Karakolu’nda, 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda İrfan Tuğay’ı ciddi şekilde darp ederek sol kulağında kanama olmasına neden olan sanık Davut Zengin hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Zengin, mahkeme tarafından 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sol kulakta kanamaya neden olduDipkarpaz köyünde,

6 Temmuz 2017 tarihinde Furkan Güleç, Ercan Abacılar ve Mehmet Ali Tuğay alacak verecek meselesi yüzünden Davut Zengin’in evine gitmiş ve Ercan Zengin’i darp etmişlerdi. Ercan Zengin ise Güleç, Abacılar ve Tuğay’ın içerisinde bulunduğu aracın camlarını kırarak kasti hasara uğratmıştı. Furkan Güleç polise gidip Ercan Zengin hakkında şikayette bulunmuştu. Güleç, Abacılar ve Mehmet Ali Tuğay ile birlikte Yunus Zengin ve Ramazan Zengin uzlaşı için karakolda bulundukları sırada İhsan Tuğay karakola gelmiş ve Ramazan Zengin’e süpürge deyneği ile vurup kavga etmişlerdi. Karakola gelen sanık Davut Zengin ise kavgayı ayırmak için araya girmiş ve İhsan Tuğay, Davut Zengin’e yumruk atmıştı. Sanık Davut Zengin ise İhsan Tuğay’ı ciddi şekilde darp ederek vahim zarara uğratmıştı.

“Bu tür suçlar toplum bireylerini tedirgin eder”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Davut Zengin’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Vahim zarar” suçunun 7 yıla kadar hapislik cezası gerektirdiğini belirten Hacı, bu tür suçların toplum biraylerini tedirgin ettiğini ve güven içinde yaşama duygusunu temelden sarstığını ifade etti.

Hacı, kimsenin her ne sebeple olursa olsun başkasını ciddi şekilde darp edip vahim bedensel zarara uğratmaya hakkı olmadığını söyledi. Sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın kısa süreli hapislik cezası olduğunu belirten Hacı, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.