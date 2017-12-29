KULLANICILAR SATICIYI İHBAR ETTİ!

Polis Girne’de bir eve yaptığı baskında ele geçirdiği 4 gram esrar buldu. Evde kalan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin uyuşturucuyu nerden aldığını anlatınca polis ana zulaya ulaştı

Devrim DEMİR

Narkotik ekipleri ihbar üzerine Girne’de Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin’in kirasında bulunan eve baskın düzenledi. Ekipler evde yapılan aramada 4 gram Hint Keneviri ele geçirdi. Barnett ve Şahin’den yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeyi 24 Aralık tarihinde Ian David Sparks’tan aldıklarını itiraf etmeleri üzerine Narkotik ekipleri aynı gün Lapta’da Sparks’ın evinde mahkeme emri ile arama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri evde 600 gram Hint Keneviri ve 29 paket bonzai’nin yanı sıra uyuşturucu satışında kullanıldığına inanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucu olayla bağlantılı biri kadın, üç kişi tutuklandı.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, olayla bağlantılı tutuklanan zanlıların soruşturma amaçlı birer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Satıcıyı ihbar ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadede operasyonun bir ihbar üzerine yapıldığını anlattı.

Mehmet Bayram, Girne’de bir eve düzenlenen baskında Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin’in tasarruflarında 4 gram Hint Keneviri ele geçirildiğini söyledi.

Barnett ve Şahin’in sorgusunda uyuşturucuyu, 24 Aralık’ta Ian David Sparks’tan itiraf ettiğini belirten Bayram, polisin bu kez Sparks’ın kaldığı eve baskın yapıldığını söyledi.

Evden uyuşturucu fışkırdı

Bayram, evde yapılan aramada iki ayrı plastik kapta 600 gram Hint Keneviri ve satışa hazır toplam 29 paket 87 gram bonzai ele geçirildiğini belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte Sparks’ın suçüstü yakalandığını kaydeden polis çavuşu, yapılan sorgulamada uyuşturucu ile ilgili ifade vermediğini kaydetti.

Bayram: Soruşturma çok ciddi

Polis çavuşu Mehmet Bayram, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek yüklü miktarda ele geçirilen uyuşturucunun kimden alındığının araştırıldığını söyledi. Bayram, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 1’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

Zanlıların, bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Havadis