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Küllenen Aşk yeniden alevlendi!

Küllenen Aşk yeniden alevlendi!

Yılın aşk bombası!

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2,5 ay önce Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, 2016 yılında aşk yaşadığı Hadise ile yeniden mesajlaşmaya başladı.

2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı.
 
2016'DA KÜLLENEN AŞK YENİDEN ALEVLENDİ
 
Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, 2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakıınlaştı. Amerika'da tatilde olan Hadise, Ahmet Kural ile yeniden mesajlaşmaya başladı.
SILA'DAN AYRILMIŞTI
 
Ahmet Kural 2.5 ay önce şarkıcı Sıla'dan ayrılmıştı.

 

 

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