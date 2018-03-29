Küllenen Aşk yeniden alevlendi!

2,5 ay önce Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, 2016 yılında aşk yaşadığı Hadise ile yeniden mesajlaşmaya başladı.

2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı.

2016'DA KÜLLENEN AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, 2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakıınlaştı. Amerika'da tatilde olan Hadise, Ahmet Kural ile yeniden mesajlaşmaya başladı.