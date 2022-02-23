Kulübede şişme bebekle cinsel ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Tayland'da yaşayan Praphan Tummasaeng, kaldığı kulübede şişme bebekle cinsel ilişkiye girdi. Ancak Tummasaeng ilişki sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri ise adamın cansız bedenine ulaştı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen eyaletindeki Honey adlı dört yaşındaki dişi köpeği ile birlikte yaşayan 56 yaşındaki Praphan Tummasaeng isimli adam, kulübesinde şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye başladı. Fakat adam bir süre sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Praphan'ın komşusu Wanlop Sameechaeng'ın ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, kulübede yaptıkları incelemede adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili açıklamada bulunan Polis Teğmeni Pairoj Sandee, "Biz geldiğimizde adamın 6 saatten bu yana ölü olduğunu tespit ettik. Yaralanma görmedik, evde de bir boğuşma izi yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Praphan'ın komşusu Wanlop, adamın daha öncede köydeki insanların iç çamaşırını çaldığını öne sürdü.

KALP HASTALIĞI GEÇİRMİŞ

Praphan'ın 45 yaşındaki kız kardeşi Noona Tummasaeng de ağabeyinin ölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Kız kardeş, "Kardeşim karısından boşanmasının üzerinden geçen 7 yıldan bu yana tek yaşıyordu. Daha önce kalp hastalığı vardı ancak ilaç almayı reddetmişti. Ölüm nedeninin, polisin söylediği gibi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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