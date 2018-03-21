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KUM ZAMBAKLARI YOK EDİLDİ!

KUM ZAMBAKLARI YOK EDİLDİ!

Doğa katliamı!

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İskele Long Beach’te dün tam bir doğa katliamı yaşandı. Bir inşaatta kullanılmak üzere plajın kumları iş makineleriyle alınıp taşındı.

Taşıma sırasında ise kum zambakları yok edildi. vatandaşların uyarılarını dikkate almayan iş makinesi operatörünün, “Olaydan İskele Belediyesinin haberi var” dediği iddia edildi.

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