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  3. KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!
KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

Kumarhanede yakalandılar!

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İSKELE’DE KUMARHANEYE GİRMELERİ VE BULUNMALARI YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.      Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 250 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

 

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