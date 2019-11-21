KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

İSKELE’DE KUMARHANEYE GİRMELERİ VE BULUNMALARI YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 250 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.



