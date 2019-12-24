KUMSAL ŞEHİTLERİ ANILDI

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor…

Kumsal baskınında katledilen 3’ü çocuk, ikisi kadın 11 Kumsal Şehidi bugün düzenlenen törenle anıldı.

Rumlar ve Yunanlıla’rın 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler için Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitler anıtına konulması ile başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı, İstikal Marşı ve Bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden törende daha sonra Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden Belgin Çelikesmer ‘Şehitlerimize Ağıt’ adlı şiiri okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Raif Akgün yaptı.

Akgün, Rum Yunan ikilisinin 56 yıl önce ENOSİS hayalini gerçekleştirmek için Akritas Planını uygulayarak masum insanları katlettiğini anımsattı.

Atatürk’ün dediği gibi ‘Geçmişini bilmeyen bir Milletin geleceğe yön veremeyeceğini’ belirten Akgün, bu nedenle gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için o günlerin anılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Akgün, “Türkün mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türk’ü Rumların 11 yıllık baskı zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direnmiş ve 20 Temmuz 1974 günü Mutlu barış harekatı ile özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşamıştır. Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak hala Kıbrıs Türkü varsa ve çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlere borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz” dedi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar da 24 Aralık gecesi yaşanılanları anlattı.

Okyar, yapılan baskında bölgedeki halkın ellerinde sadece av tüfekleri olduğunu, bununla savunma yapmaya çalışırken şehitler verildiğini, birçok kişinin gazi olduğunu belirtti.

Okyar, saldırı sırasında Binbaşı Nihat İlhan’ın görevi başında bulunduğunu, eşi ve çocuklarının evde öldürüldüğünü, bunun en barbar cinayetlerden biri olduğunu söyledi.

Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da Milli Mücadele ve Şehitler haftasında Kıbrıs’da olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İlhan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşları olarak bu kadar kayıp vermemize rağmen tıpkı babamın dediği gibi söylediğimiz tek söz vardır Vatan Sağolsun. Anadolu ve Kıbrıs Türklerin topraklarıdır biz burada yaşamaktayız. Buradan gitmeye de niyetimiz yoktur. Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzu arz etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Tören Barbarlık müzesinin gezilmesi ile sona erdi.