KUMSAL ŞEHİTLERİ, DÜZENLENECEK TÖRENLE ANILACAK
24 Aralık 1963 şehitleri Barbarlık Müzesi'ndeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törenle anılacak.
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Rumların ve Yunanlıların 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler bugün Barbarlık Müzesi'ndeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törenle anılacak.
21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.30'da başlayacak.
Bir Yunan subayının 150 kadar Rum'la bölgeye gerçekleştirdiği baskında birçok kişi şehit ve gazi oldu.
Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi, 3 çocuğu, Erdoğan Rifat, Tuncer Hasan, Muhip Hüseyin, Aziz Güner, Mustafa Hasan ve Mustafa Mehmet şehit edilmişti. Binbaşı İlhan'ın ailesinin katledildiği evin sahibi olan Feride Hasan da şehit edilmişti.
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