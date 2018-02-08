KUNDAKÇILAR YİNE İŞ BAŞINDA!
Park halinde bulunan BMW marka salon araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.
Tepebaşı’nda toprak yolda park halinde bulunan salon araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmak istendi
Mehmet KARA
Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde geçtiğimiz gün bir aracın üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmasının ardından bu kez Tepebaşı’nda bir araç kundaklandı. Araç, ilk tespitlere göre yanıcı madde dökülerek yakılmak istendi.
Araç içeriden yakılmaya çalışıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre olay, gece saat 22.30’da meydana geldi.
Tepebaşı’nda, futbol sahası yanındaki toprak yol içerisinde, park halinde bulunan BMW marka salon araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.
Aracın içeriden yakılması sonucu alevlerin kendi kendine söndüğü öğrenildi.
İhbar üzerine Girne İtfaiye Şubesi ile polis ekipleri olay yerinde sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kıbrıs
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