KUNDAKÇILARA HAPİS CEZASI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2018 yılı Eylül ayı içerisinde “WRC Kaporta” isimli iş yerini ateşe vererek kundaklayan sanık Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Mağusa’da 2018 yılı Eylül ayı içerisinde Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerini sabaha karşı ateşe vererek kundaklayan sanık Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kundaklama”, “Bina açma” ve “Kasti hasar” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanıklar 30’ar ay hapis cezasına mahkum edildiler.

Ofisi açıp ateşe vermişlerdi

Sanık Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber, 11 Eylül 2018 tarhinde Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerinin alüminyumdan yapılmış ofisin kilitli kapısını zorlayarak açıp ofis içerisine girmişler ve ofisi çakmak ile ateşe vererek kundaklamışlardı.

Suçlu bulundular

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahekemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, sanık Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber’i aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların mahkum olduğu “Kundaklama” suçu için ömür boyu hapislik cezası, “Bina açma” suçu için 7 yıla kadar hapislik cezası ve “Kasti hasar” suçu için ise 3 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Şenol, yasa koyucunun bu tür suçları ciddi ve vahim suçlar olarak gördüğünü vurguladı. Şenol, kundaklama suçunun niteliği itibarıyla başkalarının alın teri ile kazanımlarını ortadan kaldıran, kamu düzenini bozucu ve topluma endişe veren suçlar arasında yer aldığını vurgulayarak, bu tür suçların önlenebilmesi için caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini açıkladı.

Huzurlarındaki meselenin olgularına bakıldığında sanık Ferhat Doğan’ın sürekli gitmekte olduğu ve konu iş yerinde çalışanların rahatsız olmasıyla bir daha gelmemesi istenildiği, kendisinin çalışanı dahi olmadığı bir iş yerini kundakladığını dile getiren Şenol, yine olgulardan anlaşılacağı üzere sanık Abdülkerim Karabiber’in ise iş yeri ile hiç bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Şenol, sanıklara verilecek en uygun ve adil ceza hapislik cezası olduğunu belirterek, sanıkları 30’ar ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.