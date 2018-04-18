KUNDAKLADI, TESLİM OLDU

Daha önce çalıştığı işyerinden alacağı olduğu gerekçesiyle kundaklayan Fuat Demirok yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Emine UYSAL

Lefkoşa’da daha önceden çalıştığı Marmara Kebap isimli işyerini, alacağı olduğu gerekçesiyle Fırat Demirok, yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

“Dükkan açma”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Demirok, aleyhinde yürütülen polis soruşturması tamamlandığı için dün teminata bağlanılmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, KKTC Başsavcılığı adına savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman’ı dinletti.

“Kimyasal sprey sıkıp, ateşe verdi”

Mahkemede yeminli şahadet veren Tarman, zanlının, 14 Nisan’da saat 03.00’te Marmara 4. Sokak’ta Ayşe Özlem’in işletmeciliğini yaptığı Marmara Kebap isimli işyerine, daha önce söz konusu işyerinde çalışmış olması nedeniyle mutfak kapısının anahtarının nerede olduğunu bildiğini ve oradan anahtarı alarak işyerine girdiğini anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, işyerinden alacağı olduğunu iddia eden zanlının kasanın yanında duran DELL marka laptopu ve hesapların olduğu üç adet ajandayı sirkat ederek, yanında getirmiş olduğu yanıcı spreyi paspasın üzerine sıkıp, işyerini kundakladığını belirtti.

Olayın ardından Fuat Demirok’un kamera görüntülerinden tespit edildiğini kaydeden Tarman, zanlının aynı gün polise teslim olduğunu söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının TC uyruklu olup, yargılanmaktan kaçabileceğini belirten Tarman, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya değin, iki ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.(Kıbrıs)