KUNDAKLAMA OLAYI İLE İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI!
Lefkoşa’da kundaklanan araçla ilgili 4 kişi tutuklandı
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Polis, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da kundaklanan araçla ilgili 4 kişiyi tutukladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde Başak Sokak üzerinde park halinde bulunan ve Serhan Çakır’a ait olan JB 001 plakalı aracın geçtiğimiz akşam yakılarak hasara uğratılması meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada M.A.(E-19), S.A. (E-43), M.N.A. (E-18) ve S.B.(E-43) tutuklandı.
Etiketler : Lefkoşa, kundaklama, tutuklama
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