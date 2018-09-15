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KUNDAKLAMA OLAYINDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

KUNDAKLAMA OLAYINDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

2 kişi tutuklandı!

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Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerinin kundaklanmasın olayı ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 11.09.2018 tarihinde, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerinin kundaklanmasın olayı ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.D. (E-23) ve A.K.(E-20) tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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