KUNDAKLAMA ZANLILARI SERBEST

Gazimağusa’da, Gülsün Yılmaz’a ait Rum plakalı 2 BMW marka aracı, üzerlerine benzin dökerek yaktığı iddia edilen Enis İnönü ve Zafer Eriz, 4’er bin TL nakdi teminata bağlandı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da, Gülsün Yılsev’e ait Rum plakalı 2 BMW aracı, üzerlerine benzin dökerek yaktığı iddia edilen Enis İnönü (67) ve Zafer Eriz (53) aleyhine yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

İncelenen kamera kayıtları sonucunda, günlerdir poliste tutuklu bulunan Enis İnönü ve Zafer Eriz, dün, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere 4’er bin TL nakdi teminata bağlandı.

Dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, meseleyle ilgili gelişmeleri aktarması için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat sorumlusu Yusuf Karaoğluları’nı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Yusuf Karaoğlulları, zanlıların, 1 Ocak 2018’de, saat 04.00 raddelerinde, Gazimağusa’nın Dumlupınar Mahallesi’nde, Ahmet İbrahim Sokak’ta park halinde bulunan, Gazimağusa’da sakin Gülsün Yılsev adına kayıtlı HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine yanıcı madde dökerek kasten ve kanunsuz olarak ateşlemek suretiyle kasti hasara uğrattıklarını söyledi.

Yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera kayıtlarında, araçlar yakıldıktan sonra Zafer Eriz’in olay yerinden koşarak, Enis İnönü’ye ait FD 807 plakalı araca binip kaçtığını tespit ettiklerini anımsatan tanık polis, bu kayıtları teyit eden bir de görgü tanıkları olduğundan söz etti ve zanlılar aleyhine yürüttüğü tahkikatını tamamladığını anlattı.

Tanık polis, araçlarda, 38 bin 40 TL kasti hasarın olduğuna vurgu yaparak, mahkemeden, KKTC vatandaşı zanlılar aleyhine uygun birer teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıları, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla, 4’er bin TL nakdi teminata bağladı ve yurtdışına çıkmaktan men etti; zanlıların tüm pasaport ve seyahat belgelerine el koydu.

Yargıç ayrıca, zanlılar lehine, KKTC vatandaşı birer kefilin de 75 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi ve zanlıların haftanın 2 günü en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücut etmesini istedi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar, yargılanacağı tarihe değin serbest kaldı.

Kıbrıs