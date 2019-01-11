KUNDAKLAMA ZANLISI HALA BULUNAMADI

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Hamitköy’de 30 Aralık 2018 günü iki aracın kundaklanmasıyla ilgili herhangi bir tutuklama olmaması, hem saldırıya uğrayan aileyi hem de olayın meydana geldiği bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Anıttepe Caddesi üzerinde park halinde bulunan NL 975 plakalı kamyonet ile HH 225 plakalı Mercedes Vito araçta sabah karşı kundaklanmıştı.

Kundaklamanın alacak verecek meselesinde kaynaklandığı ve araç sahibinin kundaklama öncesi bir kişi tarafından tehdit edildiği ortaya çıkmıştı.

Kundaklamanın tetikçisi olan kişinin bazı siyasi güçler tarafından kollandığı ve bu nedenle olayın henüz aydınlatılamadığı iddia ediliyor.