Kupa maçı dizileri geçemedi!

Avlu, Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma ve Bizim Hikaye reyting rekabeti…

20 Aralık Perşembe günü reyting sonuçları belirlendi. Dün akşam dört dizi ve Fenerbahçe-Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi reytinglerde kıyasıya yarıştı. Liderlik için mücadele eden Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Avlu ve Çarpışma'dan hangisinin yüzü güldü? İşte total reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarının açıklanması ile birlikte izleyicilerin meraklı bekleyişi de son buldu. Dün akşam reytinglerde ilk sırayı yine Bir zamanlar Çukurova aldı. 20 Aralık’ın en çok izlenen dizilerinden biri de Avlu oldu oldu reyting sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Çarpışma on ikinci, Bizim Hikaye ise beşinci oldu. Fenerbahçe-Giresunspor maçı ise yirmi ikinci sırada yer aldı.Total reyting sonuçlarının ilk 20 sırası haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI