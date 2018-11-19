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KURAKLIK ÖDEMELERİ YAPILDI

KURAKLIK ÖDEMELERİ YAPILDI

Beş bin üretici ödendi

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Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi yapıldı.

Bu çerçevede yaklaşık beş bin üreticiye 28 milyon 167 bin TL ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.

Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu

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