KURAKLIK ÖDEMELERİ YAPILDI

Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi yapıldı.

Bu çerçevede yaklaşık beş bin üreticiye 28 milyon 167 bin TL ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.

Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu