KURAKLIK ÖDEMELERİ YAPILDI
Beş bin üretici ödendi
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Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi yapıldı.
Bu çerçevede yaklaşık beş bin üreticiye 28 milyon 167 bin TL ödendi.
Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.
Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu
Etiketler : Kuraklık tazminatları, birinci avans ödemesi
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