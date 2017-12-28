KURALLARA UYMADI MEN EDİLDİ!

Merkezi İhale Komisyonu ( sözleşme kurallarına uymayan Aysen Ltd’i, 1 yıl kamu ihalelerinden men etti

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı, ‘Silvikültürel Bakım Çerçevesinde Sıklık Bakımının Yapılması ve Çıkacak Olan Emvalin Lefkoşa Kereste Atölyesi’ne Nakledilmesi İhalesi’nde ihale dökümü ve sözleşme kurallarına uymayan Aysen Ltd’i, 1 yıl kamu ihalelerinden men etti

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi ‘Silvikültürel Bakım Çerçevesinde Sıklık Bakımının Yapılması ve Çıkacak Olan Emvalin Lefkoşa Kereste Atölyesi’ne Nakledilmesi İhalesi’nde ihale dökümü ve sözleşme kurallarına uymayan Aysen Ltd’i, 1 yıl kamu ihalelerinden men edildi.

Kamu İhale Yasası kapsamında alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karara; MİK Başkanı Halil Talaykurt, Üyeler Salih İlkan, Mehmet A.Biray, Emir Akyıllar, Hüseyin Gültekin imza koydu.

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