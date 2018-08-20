İslam aleminin 2 bayramından biri olan Kurban Bayramı, yarın başlıyor.

Bayram namazı sabah saat 07.00’de kılınacak.

Belediyeler, tatil süresince hizmetlerin aksamaması; polis de, tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için tedbirler aldı.

Kurban Bayramı’nın birinci günü olan yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda halkın tebriklerini kabul edecek.

Tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşinin tebrik kabulü ise, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı Askeri Gazinosunda yer alacak. Tebrik kabulü, saat 11.00’de başlayacak.

Bu arada polis tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için tedbirler aldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı kaydedildi.

Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için alınması gereken tedbirlere de değinilen açıklamada vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşların ise ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla dört gün boyunca Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara 09.00-16.00 saatleri arasında, yakınları ile, önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.