KURŞUNLAMA OLAYI SANIKLARINA 4’ ER YIL HAPİS CEZASI!

MHA'da yer alan habere göre; 1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da İlker Karter Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kullanılmayan 22 no’lu ofisinin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılması olayı ile ilgili aleyhlerine kanunsuz ateşli silah taşıma, patlayıcı madde tasarrufu, kasti hasar ve meskûn bölgede ateş açma suçlarından aleyhlerine dosya tanzim edilen S.T, İ.S ve R.C.T 4’er yıl hapislik cezası aldı.

Bugün 29.11.19 tarihinde Gazimağusa’ da oturum yapan başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi, huzurunda bulunan sanıklar aleyhindeki davayı karara bağladı.

Başkan Fatma Şenol tarafından okunan kararda zanlıların suçlarını kabul ettiklerine atıfta bulundu ve savunma avukatının zanlılarla ilgili hitabında sanıkların yapmış oldukları kurşunlama eyleminde cana zarar verecek şekilde hareket etmeyip canlıyı hedef almadıklarını, konu suçu işlemeye mecbur bırakıldıklarını beyan ettiğini belirtti.

Bu gibi suçların toplum üzerinde büyük infial ve korku yarattığı ciddi suçlardan olduğuna değinilen kararda sanık 1 ve sanık 3’ ün sabıkasız, sanık 2’ nin de benzer sabıkasının dikkate alındığı belirtildi.

Sanıklar aleyhine toplam 7 dava getirildiği belirtilen kararda suçlu bulunan sanıklara dava 1 den 4 yıl, dava 2 den 4 yıl, dava 3 den 2 yıl, dava 4 den 2 yıl ve dava 5 den 1 yıl hapislik cezası verilirken dava 6 ve 7 den herhangi bir ceza verilmedi.

Verilen hapislik cezalarının birlikte çekileceği kararı doğrultusunda sanıklar 4’ er yıl hapis yatacak.